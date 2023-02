Ascolti 13 febbraio, quanto ha fatto la 33esima puntata del Grande Fratello Vip

Parliamo di ascolti. La 33esima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 13 febbraio, si è conclusa con una nuova nomination. Al televoto sono finiti: Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. La nomination non è eliminatoria.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonella, Antonino, Nikita e Oriana. #GFVIP pic.twitter.com/jTYbnzJzBU — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2023

La puntata del GF Vip ha totalizzato 2.676.000 spettatori pari al 19,80% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Fiori Sopra L’Inferno ha registrato 4.748.000 telespettatori pari al 25,49% di share. Vi ricordo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip ci sarà giovedì 16 febbraio.

Ascolti | Grande Fratello Vip 7

1^ puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share

2^ puntata: 2.266.000 telespettatori pari al 19,50% di share

3^ puntata: 2.446.000 telespettatori pari al 17,84% di share

4^ puntata: 2.495.000 telespettatori pari al 19,5% di share

5^ puntata: 3.313.000 telespettatori pari al 25,09% di share

6^ puntata: 2.761.000 telespettatori pari al 21,3% di share

7^ puntata: 2.730.000 telespettatori pari al 20,85% di share

8^ puntata: 2.541.000 telespettatori pari al 19,45% di share

9^ puntata: 2.652.000 telespettatori pari al 20,76% di share

10^ puntata: 2.391.000 telespettatori pari al 19,30% di share

11^ puntata: 2.501.000 telespettatori pari al 19,70% di share

12^ puntata: 2.062.000 telespettatori pari al 20,6% di share

13^ puntata: 2.395.000 telespettatori pari al 20,32% di share

14^ puntata: 2.659.000 telespettatori pari al 20,77% di share

15^ puntata: 2.611.000 telespettatori pari al 21,52% di share

16^ puntata: 2.596.000 telespettatori pari al 20,71% di share

17^ puntata: 2.770.000 telespettatori pari al 21,90% di share

18^ puntata: 2.881.000 telespettatori pari al 23,09% di share

19^ puntata: 2.811.000 telespettatori pari al 22,8% di share

20^ puntata: 2.892.000 telespettatori pari al 22,92% di share

21^ puntata: 2.482.000 telespettatori pari al 20,73% di share

22^ puntata: 2.854.000 telespettatori pari al 22,8% di share

23^ puntata: 2.104.000 telespettatori pari al 16,3% di share

24^ puntata: 2.819.000 telespettatori pari al 23,21% di share

25^ puntata: 2.416.000 telespettatori pari al 19,1% di share

26^ puntata: 2.951.000 telespettatori pari al 21,9% di share

27^ puntata: 2.682.000 telespettatori pari al 20,1% di share

28^ puntata: 2.570.000 telespettatori pari al 19,64% di share

29^ puntata: 2.639.000 telespettatori pari al 19,1% di share

30^ puntata: 2.698.000 telespettatori pari al 20,6% di share

31^ puntata: 2.780.000 telespettatori pari al 20,6% di share

32^ puntata: 1.790.000 telespettatori pari al 10,88% di share

33^ puntata: 2.676.000 telespettatori pari al 19,80% di share

Il cast completo

Alberto De Pisis

Andrea Maestrelli

Antonella Fiordelisi

Antonino Spinalbese

Daniele Dal Moro

Davide Donadei

Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi

Giaele De Donà

Luca Onestini

Micol Incorvaia

Milena Miconi

Nicole Murgia

Nikita Pelizon

Oriana Marzoli

Sarah Altobello

I concorrenti fuori

Marco Bellavia | 9 giorni in Casa

Ginevra Lamborghini | 14 giorni in Casa

Giovanni Ciacci | 11 giorni in Casa

Sara Manfuso | 17 giorni in Casa

Gegia | 21 giorni in Casa

Cristina Quaranta | 31 giorni in Casa

Amaurys Perez | 38 giorni in Casa

Elenoire Ferruzzi | 38 giorni in Casa

Carolina Marconi | 41 giorni in Casa

Pamela Prati | 52 giorni in Casa

Luciano Punzo | 32 giorni in Casa

Riccardo Fogli | 1 giorno in Casa

Charlie Gnocchi | 91 giorni in Casa

Luca Salatino | 98 giorni in Casa

Patrizia Rossetti | 105 giorni in Casa

Dana Saber | 28 giorni in Casa

Wilma Goich | 123 giorni in Casa

George Ciupilan | 134 giorni in Casa

Attilio Romita | 148 giorni in Casa