Ascolti 13 febbraio, quanto ha ascoltato la 31esima puntata del Grande Fratello

Il Grande Fratello, giunto alla sua 18esima edizione, ha visto la 31esima puntata registrare una caduta degli ascolti, con 1.230.000 telespettatori e un share del 7,65%. Questo calo è stato commentato da Alfonso Signorini, che ha scherzato sulla situazione, suggerendo di sostituire il programma con “44 gatti”. Al televoto sono stati nominati sei concorrenti: Alfonso, Amanda, Chiara, Iago, Giglio e Shaila, uno dei quali uscirà nella prossima puntata.

Un’analisi delle puntate precedenti mostra l’andamento degli ascolti. La prima puntata aveva registrato 2.510.000 telespettatori con uno share del 21,28%. Man mano che la stagione proseguiva, il numero di telespettatori è oscillato, con picchi come i 2.632.000 della 21esima puntata, ma anche diminuzioni sostanziali come i 1.944.000 della 23esima puntata. Questo andamento evidenzia difficoltà nel mantenere l’interesse del pubblico.

Attualmente, i concorrenti ancora in gioco includono personaggi noti e Varie personalità come Jessica Morlacchi e Maria Teresa Ruta, mentre alcuni concorrenti sono stati eliminati o si sono ritirati, come Ilaria Clemente, Clarissa Burt ed Enzo Paolo Turchi.

Il programma prosegue la sua corsa, con la prossima puntata prevista per lunedì, mantenendo attivi i telespettatori attraverso le piattaforme Mediaset e i social media.