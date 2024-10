Ascolti 12 ottobre: quanto ha fatto la terza puntata di Ballando con le Stelle

Ieri, 12 ottobre, è andata in onda la terza puntata di “Ballando con le Stelle,” un programma di danza molto seguito, che ha visto in competizione tutte e 13 le coppie in gara. Non ci sono state eliminazioni, ma Alan Friedman e Sonia Bruganelli sono finiti allo spareggio, accompagnati dai loro maestri di ballo.

Tra le esibizioni, ha spiccato il valzer di Alan Friedman e Giada Lini, descritto come “sognante,” e lo slow fox di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, definito “incantevole.” Queste performance hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione del pubblico durante la serata.

Dal punto di vista degli ascolti, il programma ha registrato ben 3.419.000 telespettatori, conquistando il 25,9% di share. A confronto, il concorrente diretto, “Tu Si Que Vales,” condotto da Maria De Filippi e altri noti volti della TV, ha totalizzato 3.530.000 telespettatori e il 25,7% di share. Per fornire un contesto sugli ascolti delle puntate precedenti di “Ballando con le Stelle,” la prima puntata aveva totalizzato 3.300.000 telespettatori (25,6% di share), mentre la seconda era scesa a 3.221.000 (24,4% di share). Questo terzo appuntamento ha visto un incremento significativo rispetto alla seconda puntata, con un guadagno di quasi 800.000 telespettatori.

Le coppie che partecipano a “Ballando con le Stelle” sono diverse e variegate, includendo personaggi noti e celebrità. La competizione comprende: Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, I Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Alan Friedman e Giada Lini, Tommaso Marini e Sophia Berto, Federica Nargi e Luca Favilla, Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Furkan Palalı ed Erica Martinelli, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, e infine Federica Pellegrini con Angelo Madonia.

L’appeal del programma continua a riscontrare un buon successo tra il pubblico, evidenziato anche dal confronto diretto con altre produzioni televisive nel prime time, dimostrando così la sua popolarità e rilevanza nel panorama del intrattenimento italiano.