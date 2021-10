Parliamo di ascolti. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la nona puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire in nomination Amedeo Goria, Davide Silvestri e Raffaella Fico.

Rai Uno, invece, ha schierato la nuova puntata della serie I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gasmann e Carolina Crescentini. Il reality di Canale 5 ha totalizzato 3.181.000 telespettatori pari al 20,7% di share, mentre la fiction ha fatto 4.568.000 telespettatori, pari al 21,8% di share.

#GfVip 3.181.000 e 20.70%

(record stagionale in valori assoluti)

– rispetto a venerdì: +20% (+3,7% in share)

– rispetto a lunedì: +2% (-0,9% in share)

– rispetto alla scorsa stagione: +2% (+2% in share) pic.twitter.com/2ad0R6565j

— Reality House (@Reality_House) October 12, 2021