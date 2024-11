Ascolti 11 novembre, quanto ha fatto la seconda puntata di La Talpa

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione de La Talpa, condotta per la prima volta da Diletta Leotta. Durante l’episodio sono stati raccolti diversi indizi in merito ai concorrenti e alla misteriosa figura della Talpa. Marco Melandri è stato rivelato come la seconda vittima del programma, dopo Ludovica Frasca, che era stata eliminata nella precedente puntata. La notizia è stata divulgata tramite i social media, creando un notevole interesse tra i fan.

Per quanto riguarda gli ascolti, La Talpa ha totalizzato 1.917.000 telespettatori, corrispondenti a un share del 12,5%. Questo risultato è stato inferiore rispetto al concorrente di Rai1, che ha trasmesso la fiction L’Amica Geniale, attirando 3.682.000 telespettatori e detenendo il 21,1% di share. Sebbene la prima puntata avesse registrato un risultato migliore (2.250.000 telespettatori e 14,04% di share), la seconda puntata ha riscosso comunque un buon seguito.

In gara ci sono diversi concorrenti noti, tra cui Alessandro Egger, Andrea Preti, Andreas Muller accompagnato da Veronica Peparini, Elisa Di Francisca, Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Marina La Rosa e Orion Ichaki. La tensione e l’allegria del gioco aumentano, con ogni puntata che porta in dote dubbi e scoperte, oltre a missioni intriganti che mantengono alta l’attenzione del pubblico.

Gli indizi forniti nella seconda puntata hanno alimentato le speculazioni sui possibili ruoli e strategie dei partecipanti, affascinando gli spettatori e i fan del programma. L’interazione sui social media ha contribuito a mantenere viva la conversazione su chi possa essere la vera Talpa tra i concorrenti.

Gli appassionati sono già in attesa della prossima puntata, promettendo ulteriori colpi di scena e rivelazioni. La dinamica del programma continua a creare un mix di intrigo e competizione, tipico della sua formula, e sembra destinata a crescere ulteriormente nel corso della stagione. Con l’inserimento di nuovi elementi e sviluppi, La Talpa punta a riconquistare il favore del pubblico e a superare le performance già elevate del passato.