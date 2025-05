Ascolta “Necrosi”: il nuovo singolo di MYRICAE!

Myricae presenta il nuovo singolo "Necrosi" in anteprima su Newsic

Myricae torna con il singolo "Necrosi", che rappresenta un nuovo capitolo nel suo percorso musicale tra pop ed elettronica. L’artista, con formazione classica, riesce a coniugare dolcezza melodica e tensione emotiva, rendendo la vulnerabilità un elemento centrale della sua espressione.

Il brano esplora un paesaggio interiore complesso e oscuro. Le ritmiche intense si fondono con tappeti elettronici, mentre la voce, sia fragile che decisa, emerge in un grido richiedente attenzione. "Necrosi" affronta l’oscurità come atto di resistenza, un modo per rimanere vivi in momenti di implosione.

Il testo descrive il dolore come una malattia silenziosa, capace di consumare senza lasciare tracce visibili. Con una combinazione di elettronica cupa e melodie intime, il brano crea uno spazio sonoro teso dove la voce cerca di emergere da un profondo fondale. "Necrosi" non offre risposte, ma rappresenta il tentativo di sopravvivere al buio e di trasformarsi.

Il progetto musicale include il lavoro di Ludovica Mulinari, Alvaro Labao Garcia e Filippo Vannettelli, con il mastering di Vittorio Stanzione. Myricae si distingue per un approccio sperimentale, lontano dalle convenzioni accademiche, con un sound che riflette temi emotivi contemporanei, dall’attrazione verso il dolore alla pressione dell’era digitale.

"Necrosi" è disponibile ora per l’ascolto, arricchendo ulteriormente l’universo sonoro di Myricae.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it