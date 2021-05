Il nuovo inno dell’Inter scritto da Max Pezzali e Claudio Cecchetto è I M Inter: il brano è uscito il 12 maggio per festeggiare lo scudetto.

Dopo una ridda di voci che si sono rincorese per giorni e giorni, il 12 maggio è uscito ufficialmente il nuovo inno dell’Inter, scritto da due penne importanti: quella di Max Pezzali e del suo mentore Claudio Cecchetto. Scrive la società meneghina in un comunicato ufficiale: “La colonna sonora ideale per celebrare la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del diciannovesimo tricolore“. Il testo è stato scritto da Pezzali-Cecchetto con l’aiuto di Mirko Mengozzi, ma anche la musica porta una firma prestigiosa.

Yes, I M Inter, l’inno di Max Pezzali

Brano prodotto dallo stesso Cecchetto, è stato musicato da Renato Garretto e DJ Pitch e cantanto da un altro grande interista, Mirko Mengozzi (con la collaborazione di Caterina Mastaglio). Se il nome non ti dice molto, sappi che è lo speaker ufficiale dell’Inter allo stadio San Siro.

Max Pezzali

Il brano è disponibile dal 12 maggio 2021, data in cui è prevista la presentazione ufficiale all’interno dello stadio Giuseppe Meazza nell’incontro che vede i campioni d’Italia opposti alla Roma.

Ascolta il nuovo inno dell’Inter

Nella nota di presentazione si sottolinea come il titolo rappresenti una dichiarazione di scelta (Yes) e un coro orgoglioso e riconoscibile (I M Inter), mentre il testo è accompagnato da citazioni che impreziosiscono il messaggio. Il brano è scaricabile online e a disposizione anche con la sola base musicale, per permettere ai tifosi nerazzurri di poter creare la propria versione personalizzata. Ascoltiamo insieme questo inno destinato a far battere il cuore dei supporters della squadra milanese, omaggiata in queste settimane anche dal super tifoso Povia: