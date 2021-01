Ucciso in strada ad Ascoli. In una strada del centro, via dei Soderini. Un uomo di 56 anni è stato assassinato con diversi colpi di coltello. La vittima, Franco Lettieri, era originaria di Salerno ma viveva da tempo in città ed era conosciuta dalle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato a terra sanguinante. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte del personale del 118. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno. La strada è stata chiusa al transito. Il corpo è rimasto a terra coperto da un lenzuolo bianco. Secondo alcune indiscrezioni, prima di morire avrebbe dato indicazioni ai soccorritori per identificare l’aggressore, sulle cui tracce sono ora i carabinieri.