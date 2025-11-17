Ascoli Piceno in lutto per il professor Alessandro Cosmi

Ascoli Piceno piange la scomparsa di una figura molto amata, il professor Alessandro Cosmi, deceduto a 76 anni. Cosmi ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento dell’educazione fisica e all’allenamento di nuotatori, guadagnandosi il rispetto e l’affetto di generazioni di studenti.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità locale. Molti lo ricordano per la sua capacità di unire competenza tecnica e umanità. Era un maestro attento e gentile, in grado di avvicinare numerosi giovani al nuoto, incoraggiandoli sempre con dolcezza e senza mai alzare la voce. La sua famiglia ha comunicato la sua scomparsa, evidenziando il forte legame che Cosmi aveva con la città, lo sport e l’educazione.

I funerali si svolgeranno mercoledì 19 novembre, presso la Chiesa della Resurrezione dell’Obitorio di Ascoli Piceno, dove la Messa sarà officiata da don Francesco Simeone e don Giampiero Cinelli. Il ricordo del professor Cosmi rimarrà vivo tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, grazie alla sua eleganza, riservatezza e al significato profondo che ha lasciato nelle vite di tanti allievi.