Annuncio choc del vescovo Giovanni d’Ercole che ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico di vescovo della diocesi di Ascoli Piceno e si ritirerà in un monastero in Africa. Lo ha annunciato lo stesso D’Ercole in un video spiegando come ha maturato la decisione: “Lo scorso 13 ottobre ho presentato le dimissioni da vescovo di Ascoli Piceno nelle mani di Papa Francesco. Lo ringrazio, perché, accettando in anticipo la mia rinuncia, mi ha dato la possibilità di realizzare una scelta su cui meditavo da tanto tempo e che avrei voluto concretizzare al compimento dei miei 75 anni: tornare alle origini del mio sacerdozio, in Africa, tra “i più poveri tra i poveri”, come direbbe Santa Teresa di Calcutta”.

