Asciugatrice Samsung Crystal EcoDry DV90CGC0A0AE/ET 9 Kg con Pompa di Calore, Wifi e Sensore Optimal Dry

Descrizione Prodotto

Classe di efficienza A++

La tecnologia Pompa di Calore offre una soluzione più efficiente, conveniente e delicata per asciugare il bucato. Scaldando l’aria con un “refrigerante” specifico invece che con l’elettricità, evita inutili sprechi di energia.

Capi asciutti e igienizzati

Contrasta l’accumulo dei batteri su indumenti, lenzuola, peluche e altri prodotti tessili con il programma Hygiene Care, che sanifica carichi asciutti e bagnati indistintamente¹ senza compromettere le prestazioni dell’asciugatrice.

Porta Reversibile

Massima flessibilità

Personalizza in modo semplice e veloce la direzione di apertura dell’oblò in base alle tue esigenze ed allo spazio a disposizione per la tua asciugatrice. Ottieni il massimo del comfort in base alle tue abitudini di lavaggio e asciugatura. Inoltre, grazie al pratico oblò trasparente, controlli in un attimo i tuoi capi all’interno dell’asciugatrice.

Stiro Facile

Capi senza pieghe

Elimina la formazione delle pieghe dai tessuti, senza l’utilizzo del ferro da stiro. Grazie alla funzione Stiro Facile, una volta che il ciclo di asciugatura è finito, il cestello compie dei movimenti intermittenti per 180 minuti, distendendo le pieghe dai tessuti. In questo modo si evita che i capi restino nella stessa posizione troppo a lungo e si contrasta la formazione delle grinze dai tessuti, per capi pronti da indossare.

OptimalDry

Asciuga meglio, consuma meno

Ottimizza le prestazioni di asciugatura senza sforzo! La tecnologia Optimal Dry ti offre risultati insuperabili, grazie ai suoi 3 sensori che monitorano l’umidità e regolano il tempo di asciugatura: il bucato sarà pronto rapidamente e con un dispendio energetico minimo. In più, evita che i tessuti si danneggino e ti ricorda di pulire lo scambiatore di calore.

Filtro 2 in 1

Manutenzione semplice

Prendersi cura dell’asciugatrice e migliorarne prestazioni e sicurezza non è mai stato così facile. La maglia a doppio strato del filtro 2-in-1 trattiene polvere e fibre, sostituendo il filtro dello scambiatore di calore – un vantaggio anche per la manutenzione. Due allarmi, inoltre, ti avvisano quando è il momento di pulire filtro e scambiatore di calore.

Air Refresh

Rinfresca i tuoi capi

Dai una rinfrescata ai tuoi capi senza lavare, bollire, sfregare o consumare detersivo. La tecnologia Air Refresh profuma gli indumenti e la biancheria da letto, in modo che abbiano sempre un odore fresco. Gli odori sgradevoli vengono eliminati utilizzando solo aria super-calda. I tuoi abiti sembreranno lavati a secco e dureranno più a lungo.

Asciutto in tempi record

Con il programma Rapido 35’ ottieni fino a 1 Kg di bucato asciutto in soli 35 minuti². Il tuo abito preferito o la tua camicia saranno sempre pronti, quando lo decidi tu.

Wi-Fi integrato

Trasforma l’asciugatura in un’operazione semplice ed efficiente con l’app SmartThings³. “Energy” aiuta a monitorare i consumi. “Home Care” mantiene l’asciugatrice in condizioni sempre ottimali. Con SmartLink ricevi consigli sul ciclo ideale con un click dopo il lavaggio con una lavatrice abbinata.⁴

Compara le nuove asciugatrici Samsung

Recensioni dei clienti

4,6 su 5 stelle

202

4,6 su 5 stelle

261

5,0 su 5 stelle

1

4,7 su 5 stelle

827

4,7 su 5 stelle

827

5,0 su 5 stelle

11

—

Prodotto

Asciugatrice

Asciugatrice

Asciugatrice

Asciugatrice

Asciugatrice

Asciugatrice

Asciugatrice

Capacità

9 kg

9 kg

8 kg

8 kg

9 kg

9 kg

8 kg

Classe energetica

A++

A+++

A+++

A++

A++

A+++

A+++

Dimensioni (LxPxA)

60 x 80 x 65 cm

60 x 85 x 63 cm

60 x 85 x 60 cm

60 x 85 x 60 cm

60 x 85 x 55 cm

60 x 85 x 62 cm

60 x 85 x 60 cm

OptimalDry

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

SmartThings

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Colore oblò

Nero

Bianco

Nero

Bianco

Bianco

Nero

Nero

¹ In base ai test eseguiti da Intertek. I singoli risultati possono variare.

² Può variare a seconda del tipo di tessuto.

³ Disponibile su dispositivi Android e iOS. Sono necessari una connessione Wi-Fi e un account Samsung.

⁴ La funzione Smart Link è disponibile solo se attivata nell’app SmartThings e se asciugatrice e lavatrice sono associate e connesse alla rete.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 60 x 60 x 85 cm; 92 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 luglio 2023

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B0CCS7ZFLX

Numero modello articolo ‏ : ‎ DV90CGC0A0AEET

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Asciugatrice Crystal EcoDry a libera installazione con pompa di calore per un’asciugatura energetica ed ecologica, Connessione Wi-Fi integrata, Tecnologia Optimal Dry

Tecnologia Optimal dry: L’asciugatrice è dotata di 3 sensori che rilevano l’umidità e la temperatura all’interno del cestello, Tempo di asciugatura: Il bucato sarà pronto nel minor tempo possibile

Filtro 2 in 1: Unisce in un’unica soluzione due filtri, eliminando sprechi di tempo ed energia, Due allarmi ti avvisano quando è il momento di pulire filtro e scambiatore di calore

SmartThings: L’app SmartThings ti aiuta a scegliere il ciclo, programmare i tempi e risolvere eventuali problemi

Contenuto: Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry 9 kg DV90CGC0A0AE/ET, Dimensioni (LxAxP): 60x85x65 cm, Colore macchina: Bianco, Colore oblò: Nero, Colore Panel: Nero, Oblò reversibile