Asciugatrice a Pompa di Calore Bosch WQG24108IT Serie 6, Capacità 9 kg, Facile Pulizia Filtri, Cestello per Lana, Mezzo Carico e Programma Rapido

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

539,00€ - 509,00€

(as of Mar 22, 2025 20:50:37 UTC – Details )

Prezzo:





L’asciugatrice a pompa di calore in classe A++ fa risparmiare energia e, grazie alla tecnologia con sensori AutoDry, raggiunge il livello di asciugatura desiderato proteggendo i tessuti dal surriscaldamento e dallo stress.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 87 x 68 x 60 cm; 51 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 18 giugno 2024

Produttore ‏ : ‎ Bosch

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0D79FLTYP

Numero modello articolo ‏ : ‎ WQG24108IT

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

Auto Dry: Riconosce automaticamente quando il carico ha raggiunto il preciso livello di asciugatura desiderato.

EasyClean: i filtri per la lanugine, di facile pulizia e accessibilità, mantengono l’asciugatrice efficiente a livello energetico rendendo semplice la manutenzione.

Sistema SensitiveDrying: si prende cura del tuo bucato immettendo aria calda e delicata da tutti i lati. Il risultato? Un bucato asciugato delicatamente, perfettamente morbido, soffice e senza pieghe.

Programma rapido in 40 minuti: ideale per un carico ridotto di capi sintetici in tessuto leggero.

Cestello lana: I capi in lana vengono avvolti intorno allo speciale cestello che rimane sospeso all’interno dell’asciugatrice assicurando la massima protezione contro l’infeltrimento e il restringimento delle fibre.