Asciugamano in microfibra Swiffer 216 pezzi

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €59.85
⭐ Valutazione: 5 / 5
Swiffer Dust Catch Cloths, 216 Dry Microfibre Cloths, Dust and Dirt Capture, Great for All Types of Floors and Animal Hair, Jig Size
Pulisci con facilità e velocità con Swiffer Dust Catch Cloths!
Swiffer Dust Catch Cloths sono progettati per essere utilizzati con lo Swiffer Electrostatic Broom, ideale per raccogliere polvere, sporco fine e capelli da tutte le superfici dure in casa. Grazie alla trama spessa e all’azione elettrostatica attiva, i panni catturano e trattengono efficacemente le particelle fini, impedendo che si disperdano nell’ambiente.
Vantaggi pratici:
- Catturano e bloccano 3 volte più polvere, sporco e capelli degli animali rispetto a una scopa tradizionale
- Sono facili da utilizzare e non lasciano residui sulle superfici
Caratteristiche principali:
- Rimuove polvere, capelli e peli
- Azione elettrostatica attiva
- Può essere utilizzato su tutte le superfici
- Adatto per ambienti con animali domestici
- Accessori compatibili con lo Swiffer
Utilizzo facile e veloce:
Il manico dello Swiffer con testa rotante a 360° consente di raggiungere facilmente i posti più difficili, come sotto i mobili, i letti, gli elettrodomestici o negli angoli. Inoltre, i panni sono particolarmente indicati per gli ambienti con animali domestici, poiché aiutano a raccogliere i capelli dei cani e dei gatti in modo pratico.
Acquista ora e scopri la facilità di pulizia con Swiffer Dust Catch Cloths!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €59.85 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Swiffer Dust Catch Cloths, 216 Dry Microfibre…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €216.99 - €199.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Yaheetech Hexagonal Dumbbell for Gym…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €119.99 - €259.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 CHUBORY X10 PRO GPS Drones…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €99.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Smartwatch for Men and Women with Bluetooth…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €34.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Samsung Memory MB-MY256SA PRO Ultimate MicroSD Card…