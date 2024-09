Asciugamano in Microfibra Fit-Flip: Compatto, Ultraleggero e Ideale per Sport, Viaggi e Mare

8,49€

COMPATTO E LEGGERO – L’ultraleggero e versatile asciugamano in microfibra non ha bisogno di molto spazio e può essere facilmente riposto in qualsiasi zaino, borsa sportiva o da viaggio. Che si tratti di un asciugamano per palestra, di un asciugamano da viaggio o di un telo mare microfibra grande, abbiamo comunque la misura e il colore ottimali per te.

MOLTO ASSORBENTE E ASCIUTTO RAPIDO – I nostri robusti asciugamani palestra bagno sono particolarmente assorbenti e si asciugano molto più rapidamente rispetto ai normali asciugamani in cotone. Ideale come telo per palestra, nonché escursionismo, nuoto, viaggi, fitness e yoga.

FACILE DA APPENDERE E CONFEZIONARE – Ogni salvietta palestra è dotato di un pratico passante aggiunto, che consente di appendere facilmente l’asciugamano su rami, portasciugamani o persino sull’ombrellone. Il asciugamano spiaggia microfibra può essere riposto in modo salvaspazio nel comparto a rete incluso nella borsa fornita.

MATERIALI DI QUALITÀ SUPERIORE E FACILE CURA – Il nostro telo palestra microfibra ultramorbido è realizzato con la migliore microfibra che produce effetto antibatterico e previene la formazione di odori sgradevoli. Il asciugamano fitness può essere lavato in lavatrice a 60°C. Per i primi cicli di lavaggio, si consiglia di lavare il telo in microfibra con capi di colori simili.

100% SODDISFATTI – I nostri asciugamani in microfibra Fit-Flip sono prodotti con la più alta qualità. Tuttavia, se ci fosse qualche problema, troviamo volentieri una soluzione comune.