Asciugamani di Carta Z-Plicati 2 Strati, 4000 Fili

AmazonCommercial Cellulose Z Folded Paper Towels 2 Ply 4000 Sheets (20 Packs of 200) Sheet Size: 24 cm x 20.3 cm Compatible with H2 Dispenser
Presentazione dei prodotti AmazonCommercial
Il nostro prodotto, AmazonCommercial Cellulose Z Folded Paper Towels, è progettato per offrire una soluzione pratica e versatile per le vostre esigenze quotidiane. Il formato con piega a Z rende queste salviette compatte e facili da usare, riducendo la frequenza di ricarica del dispenser.
Caratteristiche principali
I nostri rotoli di salviette di carta sono realizzati con materiale di alta qualità, in cellulosa, per garantire una maggiore forza e assorbenza. Sono inoltre compatibili con la maggior parte dei dispenser per piega a Z, rendendoli una scelta semplice e versatile per qualsiasi esigenza.
Vantaggi pratici
Alcuni dei vantaggi pratici dei nostri prodotti includono:
- Facilità d’uso: il formato con piega a Z rende le salviette facili da usare e riduce la frequenza di ricarica del dispenser.
- Compatibilità: i nostri rotoli di salviette di carta sono compatibili con la maggior parte dei dispenser per piega a Z.
Dettagli del prodotto
Il nostro prodotto è costituito da 20 confezioni di 200 fogli ciascuna, per un totale di 4000 fogli. Le dimensioni di ogni foglio sono di 24 cm x 20,3 cm. Il prodotto è compatibile con il dispenser H2.
Non aspettare oltre per dotare la tua casa o il tuo ufficio di una soluzione pratica e versatile per le tue esigenze quotidiane.
