Asciugacapelli Professionale 160.000 Giri/min, Basso Rumore

Asciugacapelli Professionale 160.000 Giri/min, Basso Rumore

Asciugacapelli, 160.000 Giri/min Phon Capelli Professionale con 500 Milioni Ioni Negativi, 3 Velocità & 4 Temperature, Basso Rumore, Diffusore Magnetico e Ugello Inclusi

Asciugacapelli Professionale AOWOKA: Rivoluziona la Tua Routine di Bellezza

Scopri il phon professionale AOWOKA, uno strumento innovativo progettato per offrirti risultati da salone direttamente a casa tua. Con una potenza straordinaria di 160.000 giri/min, questo asciugacapelli ultra veloce asciuga ogni ciocca in pochi istanti, risparmiando tempo prezioso nelle tue mattine più frenetiche.

Tecnologia Ionica Avanzata

Grazie ai 500 milioni di ioni negativi emessi, il phon AOWOKA combatte l’effetto crespo e l’elettricità statica, regalando ai tuoi capelli una lucentezza straordinaria e una morbidezza mai vista prima. Questa tecnologia non solo idrata i capelli, ma previene anche la secchezza e le doppie punte, rendendolo perfetto per chi ha capelli danneggiati o trattati.

Controllo della Temperatura Intelligente

La salute dei tuoi capelli è al primo posto. Il sistema di controllo intelligente della temperatura monitora il calore 110 volte al secondo, mantenendo una temperatura costante e minimizzando i rischi di surriscaldamento. Questo assicura un’asciugatura delicata e personalizzata in base alle esigenze dei tuoi capelli.

Design Ergonomico e Silenzioso

Leggero e maneggevole, il phon AOWOKA pesa soltanto 400 grammi e grazie alla sua tecnologia di riduzione del rumore, opera sotto i 56 dB, consentendoti di asciugare i capelli senza disturbare. È il compagno ideale per i tuoi viaggi, grazie alle dimensioni compatte e al design portatile.

Versatilità degli Accessori

Scegli tra le diverse opzioni di styling con il diffusore magnetico e l’ugello concentratore. Il diffusore esalta le onde naturali e aumenta volume e elasticità, mentre l’ugello concentratore è perfetto per stili lisci e definiti. Cambiare accessorio è facile e veloce, permettendoti di esprimere la tua creatività senza limiti.

Vantaggi pratici:

  • Asciugatura rapida e messa in piega facile, perfetta per chi ha poco tempo.
  • Protezione dei capelli da danni termici, grazie alla tecnologia di controllo avanzata.

Non aspettare oltre! Rivaluta la tua routine di bellezza e porta a casa l’asciugacapelli AOWOKA per capelli splendenti e sempre in ordine. Ti meriti solo il meglio!

