Ascensore precipita a Torre del Greco: famiglia salvata!

Attimi di paura a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove l’ascensore di un condominio è precipitato per due piani mentre a bordo si trovava una famiglia composta da quattro persone. L’incidente è avvenuto sabato 17 maggio, poco dopo il rientro della famiglia da una cena. L’ascensore ha ceduto poco prima di raggiungere il terzo piano, fermandosi grazie all’attivazione del cavo di emergenza.

Malgrado il panico, i membri della famiglia hanno riportato solo lievi ferite, con due di essi trasportati all’ospedale Cardarelli e gli altri due all’ospedale del Mare per contusioni e uno stato di choc. Le forze dell’ordine sono intervenute per isolare il vano ascensore e avviare le indagini necessarie a identificare le cause del malfunzionamento, con particolare attenzione a eventuali negligenze nella manutenzione.

Residenti del condominio hanno riferito che, da alcuni mesi, l’ascensore mostrava problemi di funzionamento, con almeno tre episodi di blocco che avevano richiesto l’intervento di tecnici manutentori.

Questa vicenda ricorda un incidente occorso a Roma nel febbraio 2025, quando un ascensore di servizio nella stazione Termini è precipitato, causando gravi ferite a un giovane operaio. Anche in quel caso, la Procura di Roma aveva aperto un’inchiesta per violazione delle norme di sicurezza e la CGIL aveva chiesto un aumento dei controlli sugli impianti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it