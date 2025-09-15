Ascanio Pacelli torna al Grande Fratello come commentatore

Ascanio Pacelli, noto concorrente della quarta edizione del Grande Fratello, tornerà in studio come commentatore esperto nella nuova stagione del reality show di Canale 5, condotto da Simona Ventura.

La prima puntata sarà trasmessa nella prima serata del lunedì. Secondo Fanpage, Ascanio sarà affiancato da tre ex concorrenti, di cui al momento non si conoscono i nomi, ma che commenteranno le dinamiche della Casa.

Ascanio, felicemente sposato con Katia Pedrotti, torna come “opinionista esperto”, un ruolo che promette di portare una ventata di nostalgia e competenza. La nuova edizione si preannuncia con un cast particolarmente atteso, puntando su volti iconici delle edizioni passate.

Dopo vent’anni dalla sua partecipazione, Ascanio è pronto a rientrare nel mondo del Grande Fratello, portando con sé la storia d’amore con Katia, che è rimasta molto seguita dal pubblico. I due, infatti, sono sposati e hanno due figli, Matilda e Tancredi. La fans possono ora chiedersi se riuscirà a soddisfare le aspettative del pubblico e come si inserirà nel nuovo format.

Le selezioni per il resto del cast sono ancora aperte, rendendo l’attesa ancora più intrigante.