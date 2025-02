Ascanio Pacelli rompe il silenzio e fa un’importante rivelazione sulla malattia del figlio

Ascanio Pacelli è tornato in televisione dopo un lungo periodo di assenza con il programma The Golden Bachelor, andato in onda il 19 febbraio 2025. Conosciuto per la sua partecipazione al Grande Fratello vent’anni fa, proprio in quel contesto incontrò Katia Pedrotti, l’amore della sua vita e madre dei suoi figli. Pacelli ha dichiarato che l’amore può nascere ovunque, sottolineando che i sentimenti devono essere autentici. Il segreto del loro matrimonio sta nel mantenere una vita privata lontana dai riflettori, mentre la sessualità è un elemento centrale della loro relazione, con desiderio mai diminuito nel tempo.

Recentemente, Ascanio e Katia hanno condiviso che il loro figlio minore, Tancredi, ha affrontato un grave ricovero in ospedale. Hanno scelto di mantenere private le motivazioni per tutelare la famiglia, ma hanno rassicurato i fan dicendo che Tancredi sta meglio. Pacelli ha descritto il mese di gennaio come particolarmente difficile, evidenziando la forza e resilienza di Katia. Entrambi hanno espresso gratitudine per affrontare questa sfida insieme, dando valore alla vita e alla salute.

Pacelli, lontano dalla tv per mancanza di opportunità, ha continuato a praticare golf, sua vera passione. Sebbene il suo sogno fosse affermarsi nel golf, ha riconosciuto che la vita ha preso una piega inaspettata grazie al Grande Fratello, che gli ha permesso di costruire una famiglia. Oggi vive con gratitudine per il percorso che lo ha portato a condurre The Golden Bachelor, un nuovo capitolo nella sua carriera.