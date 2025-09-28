24.3 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Gossip

Ascanio Pacelli: il ritorno all’opinionismo del Grande Fratello

Da StraNotizie
Ascanio Pacelli: il ritorno all’opinionismo del Grande Fratello

Ascanio Pacelli, ex concorrente del Grande Fratello, è pronto a tornare in televisione come opinionista nella nuova edizione del reality show, condotto da Simona Ventura, che avrà inizio il 29 settembre. Scopriamolo più da vicino.

Ascanio è nato a Roma e proviene da una famiglia nobile, con radici storiche legate a Papa Pio XII. Ha avuto il suo primo successo come golfista professionista, partecipando a tornei nazionali e internazionali. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata con la quarta edizione del Grande Fratello, dove ha conquistato il pubblico. Successivamente, ha condotto il programma Real Fighters e ha co-condotto Il mio migliore amico, dimostrando versatilità anche come radiofonista, con sua moglie Katia Pedrotti, nel programma Appuntamento al buio.

Nel suo percorso, Ascanio è diventato un volto noto anche in Rai, lavorando come inviato per Il treno dei desideri. Ha recitato in diverse serie televisive e film, prima di prendersi una pausa dal piccolo schermo. Negli ultimi tempi ha fatto il suo ritorno, presentando The Golden Bachelor su Real Time e ora, come opinionista del Grande Fratello.

La vita privata di Ascanio è altrettanto interessante: è sposato con Katia Pedrotti, conosciuta durante il Grande Fratello, e insieme hanno due figli, Matilda e Tancredi. La loro storia d’amore, che ha appassionato molti telespettatori, continua a fiorire. Ascanio è attivo anche sui social, con un profilo Instagram che conta migliaia di follower, dove condivide momenti della sua vita familiare.

Articolo precedente
Attacco aereo russo su Kiev: aumento vittime e droni allerta
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.