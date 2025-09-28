Ascanio Pacelli: il ritorno all’opinionismo del Grande Fratello

Ascanio Pacelli, ex concorrente del Grande Fratello, è pronto a tornare in televisione come opinionista nella nuova edizione del reality show, condotto da Simona Ventura, che avrà inizio il 29 settembre. Scopriamolo più da vicino.

Ascanio è nato a Roma e proviene da una famiglia nobile, con radici storiche legate a Papa Pio XII. Ha avuto il suo primo successo come golfista professionista, partecipando a tornei nazionali e internazionali. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata con la quarta edizione del Grande Fratello, dove ha conquistato il pubblico. Successivamente, ha condotto il programma Real Fighters e ha co-condotto Il mio migliore amico, dimostrando versatilità anche come radiofonista, con sua moglie Katia Pedrotti, nel programma Appuntamento al buio.

Nel suo percorso, Ascanio è diventato un volto noto anche in Rai, lavorando come inviato per Il treno dei desideri. Ha recitato in diverse serie televisive e film, prima di prendersi una pausa dal piccolo schermo. Negli ultimi tempi ha fatto il suo ritorno, presentando The Golden Bachelor su Real Time e ora, come opinionista del Grande Fratello.

La vita privata di Ascanio è altrettanto interessante: è sposato con Katia Pedrotti, conosciuta durante il Grande Fratello, e insieme hanno due figli, Matilda e Tancredi. La loro storia d’amore, che ha appassionato molti telespettatori, continua a fiorire. Ascanio è attivo anche sui social, con un profilo Instagram che conta migliaia di follower, dove condivide momenti della sua vita familiare.