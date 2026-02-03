Ascanio Celestini: Poveri Cristi al Teatro Petrella

Al Teatro Petrella di Longiano arriva lo spettacolo “Poveri cristi” di Ascanio Celestini. Mercoledì 4 febbraio, alle ore 21, per la rassegna “Nessun dorma!”, l’attore romano torna sul palcoscenico longianese accompagnato dalle musiche di Gianluca Casadei. Celestini propone una manciata di storie e personaggi delle periferie, ambientati in una Roma che somiglia a tante periferie del mondo.

In scena si intrecciano le vite di diversi “poveri cristi”. Tra questi ci sono Giobbe, un magazziniere analfabeta; la Vecchia che insegna alla Prostituta; e Joseph, la cui vita è stata un susseguirsi di esperienze difficili. Appaiono anche il razzista, la Donna Impicciata, uno Zingaro di otto anni e persino San Francesco. Non tutti i personaggi sono presenti in ogni replica: lo spettacolo sceglie di volta in volta di focalizzarsi su una manciata di storie, come in un concerto con scaletta variabile.

Ascanio Celestini spiega che questi personaggi sono coloro che finiscono sui giornali in occasione di fatti gravi, ma che lui cerca di raccontare come “santi” quando accade qualcosa di prodigioso. I biglietti per lo spettacolo costano 20 euro e sono acquistabili online su Vivaticket o telefonando al numero 0547 666008.