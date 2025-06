Offerta di Lavoro: ASA/OSS per RSA – Risorse SpA

Risorse SpA, per una rinomata Residenza Sanitaria per Anziani, è alla ricerca di Assistenti Sanitari (ASA) e Operatori Socio Sanitari (OSS) motivati/e e competenti/e. Le risorse selezionate entreranno a far parte di équipe multidisciplinari, contribuendo attivamente al benessere degli ospiti.

Responsabilità principali:

Fornire assistenza diretta agli anziani, garantendo supporto nelle attività quotidiane.

Collaborare con il team medico e paramedico per la gestione dei piani assistenziali.

Assicurare un ambiente sicuro e stimolante per gli ospiti.

Requisiti:

Possesso di attesta di qualifica ASA o OSS.

Esperienza pregressa in RSA o contesti similari (preferibile).

Capacità di lavoro in team e attitudine empatica.

Se sei un professionista motivato, desideroso di fare la differenza nella vita degli anziani, ti invitiamo a candidarti. Invia il tuo CV a Risorse SpA e unisciti a noi per offrire assistenza di qualità!

Candidati ora e diventa parte di un team dedicato al sostegno e al benessere degli anziani!