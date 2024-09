As Roma, quello che non dicono i Friedkin: Juric ignorato

Il 23 settembre 2024, Dan e Ryan Friedkin hanno finalmente rilasciato un comunicato sul sito ufficiale della Roma, dopo le recenti controversie legate all’esonero di Daniele De Rossi e alle dimissioni del CEO Lina Souloukou. Nel loro messaggio, si sono affrettati a tranquillizzare i tifosi, affermando che l’acquisizione dell’Everton non influirà sul loro impegno nei confronti della Roma, sottolineando che il club rimane al centro delle loro ambizioni calcistiche. I Friedkin promettono di mantenere invariato il loro impegno in termini di tempo, risorse ed energie verso la Roma.

Tuttavia, il comunicato presenta alcune omissioni significative. In primo luogo, non fanno alcun riferimento all’allenatore Ivan Juric, il quale ha già iniziato il suo lavoro e ha ottenuto una vittoria convincente alla guida della squadra. L’assenza di riconoscimenti per Juric è ritenuta ingiusta, considerando che egli ha preso il suo posto nonostante le difficoltà. Al contrario, il testo menziona solo De Rossi, cui viene riservato un tributo superficiale, senza chiarire le motivazioni dell’esonero avvenuto dopo sole poche settimane di contratto. I Friedkin sostengono che la decisione di allontanarlo sia stata presa per perseguire trofei in questa stagione, suggerendo implicitamente che De Rossi non fosse all’altezza di tale obiettivo.

Un’altra criticità della comunicazione è la totale assenza di riferimenti alle dimissioni della CEO Lina Souloukou, un evento che ha colto tutti di sorpresa. Non vi è alcuna spiegazione per chiarire cosa possa aver portato a tale decisione. Questo porta a riflessioni sulle reali problematiche interne al club, lasciando i tifosi senza informazioni sull’andamento della stagione, su come si è giunti all’assunzione di Juric, e quali sono le motivazioni dietro la partenza di Souloukou.

In conclusione, sebbene il comunicato dei Friedkin rappresenti un tentativo di comunicazione con i tifosi, esso evidenzia allo stesso tempo la mancanza di trasparenza su questioni cruciali. La strada da percorrere nella comunicazione è ancora lunga, e i sostenitori della Roma si aspettano chiarimenti su eventi che hanno profondamente turbato l’inizio della stagione.