Aruba down, problemi per Pec e webmail

Problemi per Aruba e per l’utilizzo oggi della Pec, con difficoltà di login e di utilizzo della webmail che risulta down per diversi utenti. Il sito downdetector, che monitora i problemi riscontrati in rete, documenta un aumento notevole delle segnalazioni di disservizi a partire dalle 14. La maggioranza delle segnalazioni, secondo il report offerto dal sito specializzato, è relativa proprio alla Pec. Su Twitter, il profilo ufficiale di Aruba risponde alle richieste degli utenti con un messaggio: “Gentile cliente, la regolare funzionalità del servizio è in corso di ripristino. Le anomalie riscontrate nell’utilizzo sono dovute a un problema tecnico momentaneo”.