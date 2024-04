Artur, Khady, Alvina e Maité, chi abbandonerà L’Isola: risultati dei sondaggi

Proprio come è successo una settimana fa con l’espulsione di Francesco Benigno da L’Isola dei Famosi, anche questa volta con il ritiro di Peppe Di Napoli è stato chiuso il televoto che lo vedeva in sfida con Artur Dainese, Khady Gueye, Alvina Verecondi Scortecci e Maité Yanes è stato chiuso e riaperto: “Il televoto di questa settimana è stato appena chiuso, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi che sono già in nomination e si chiuderà durante la diretta di lunedì sera. – si legge sul sito ufficiale de L’Isola dei Famosi – I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. E proprio per questo motivo gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati“.

In questo caso si tratta di un televoto eliminatorio, il naufrago meno votato infatti dovrà abbandonare per sempre L’Isola dei Famosi, perché come ripete Vladimir Luxuria “quest’anno non ci sono altre isole o seconde chance, la decisione del pubblico porterà ad un’eliminazione immediata e definitiva”.

Artur, Khady, Maité o Alvina, chi lascerà L’Isola dei famosi, cosa dicono i sondaggi.

Chi sarà il naufrago eliminato di questa puntata? Questa volta i sondaggi parlano chiaro e quasi tutti concordano sul fatto che ad abbandonare L’Isola dei Famosi sarà quasi certamente Maité Yanes. E proprio come il concorrente meno votato, i sondaggi di siti, forum e pagine social concordano anche sulla naufraga più votata, che è Alvina Verecondi Scortecci, la contessa, che a quanto pare è molto amata dal pubblico che segue il reality di Canale 5.

Chiunque uscirà tra questi quattro concorrenti sarà una perdita, visto che sono tra i più schietti e attivi quando si tratta di creare dinamiche (Dainese e la Gueye sono stati anche al centro di liti abbastanza accese con Peppe Di Napoli e Pietro Fanelli).