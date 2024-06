Artur Dainese dopo L’Isola dei Famosi: “Mi viene da piangere”

Dopo 59 giorni passati a Cayo Cochinos e più di due mesi in Honduras, Artur Dainese e gli altri finalisti de L’Isola dei Famosi sono finalmente tornati in Italia. I naufraghi hanno immortalato i momenti alla festa di produzione e in aeroporto e in questi giorni sono tornati alle loro vite. Artur Dainese ha ripreso possesso del suo profilo Instagram e come prima cosa ha voluto ringraziare tutti i follower che l’hanno supportato e che gli stanno scrivendo che è il vincitore morale de L’Isola. Il modello ucraino ha addirittura detto che si è emozionato quasi fino alle lacrime per i bei messaggi.

Artur Dainese: “Non ho partecipato per vincere” (se, lallero).

“Forse questa è la prima volta che dormo più di 5 ore. Ho la faccia distrutta e anche il labbro. Volevo prendere del tempo per ringraziare tuti. Nonostante il programma è finito voi mi continuate a scrivere e mi dice che dovevo vincere e che sono il vincitore morale de L’Isola. Vi ringrazio tanto, ma è finita ragazzi. Ormai è andata così, il mio obiettivo non era vincere, ma far vedere alle persone come sono fatto e far vedere come sono fatte le altre persone con i piccoli gesti. Però è un gioco, non c’è da accanirsi qui, non ha senso che mi scrivete cose cattive e negative sugli altri concorrenti. Ognuno gioca come vuole, quindi è andata e va bene così, mettiamoci l’anima in pace. Non ho mai ricevuto così tanti messaggi positivi, ma solo positivi, dove tutti hanno capito il mio percorso, il mio messaggio e dove tutti erano con me e mi viene da piangere. Sono riuscito a trasmettere quello che volevo. Vi ringrazio perché è bellissimo leggere i vostri messaggi. Devo anche dire che mi fate emozionare”.

Dispiace perché in un Isola dei Famosi senza freno tirato e linee editoriali da seguire, uno come questo ragazzo avrebbe potuto fare e dare molto di più.