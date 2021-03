Contro l’osteoartrite – o artrosi – del ginocchio le soluzioni digitali possono essere molto d’aiuto. Lo mostra uno studio clinico condotto dall’Università di Nottingham che ha comparato i benefici di un intervento basato sull’uso di una app che segue il paziente con esercizi mirati con quello analogo tradizionale, in cui la persona deve svolgere gli esercizi in autonomia. I risultati sono pubblicati su Jama Network Open .

La medicina digitale come risorsa in più

L’osteoartrite è la principale causa di dolore e disabilità a livello muscolo-scheletrico. Per contrastare l’artrosi del ginocchio – una delle forme più diffuse, insieme a quella dell’anca e della colonna – è importante fare un’attività fisica specifica per mobilitare l’articolazione e rinforzare i muscoli. Tuttavia, soprattutto durante la pandemia, è spesso difficile gestire il problema, svolgere gli esercizi e seguire le altre raccomandazioni dello specialista. E’ qui che la medicina digitale può essere di grande aiuto: senza sostituire il medico, può sostenere il paziente nella gestione della patologia a casa, migliorando l’aderenza alle terapie.

Lo studio

Lo studio, svolto prima dell’emergenza coronavirus, conferma questo dato. I ricercatori hanno coinvolto 105 persone con più di 45 anni e con una diagnosi di artrosi del ginocchio. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi, di cui uno seguiva un programma digitale, sviluppato dallla Joint Academy, e il secondo doveva mettere in pratica autonomamente le raccomandazioni fornite dalle linee guida per la patologia. Il programma digitale consiste in una app per smartphone che quotidianamente indicava gli esercizi e forniva informazioni per guidare e sostenere la persona. Il programma tradizionale prevedeva invece lo svolgimento in autonomia degli esercizi insieme a eventuali visite in presenza, come da prassi standard; inoltre all’inizio del trattamento è stato fornito un opuscolo informativo sull’osteoartrite.

I risultati

Tutti i partecipanti dello studio sono stati monitorati in maniera simile e hanno avuto un colloquio con il medico in presenza all’inizio e alla fine del trattamento, a distanza di 6 settimane. Dopo questo periodo il gruppo a cui era stata assegnata la app ha mostrato benefici superiori: il dolore è risultato diminuito del 41% contro soltanto il 6% nel gruppo trattato in maniera tradizionale; inoltre la mobilità dell’articolazione risultava aumentata. Non ci sono state complicanze rilevanti in nessuno dei due gruppi.

Gli autori sottolineano che oltre ai vantaggi in termini di salute e qualità di vita, anche i costi sono ridotti e aumentano le possibilità di accesso al trattamento per i pazienti che hanno più difficoltà a raggiungere l’ospedale. E oggi, con la necessità di ridurre gli incontri dal vivo e la riorganizzazione dei reparti, è sempre più necessario trovare strumenti alternativi, in particolare digitali, che affianchino il paziente nella gestione della malattia a casa.