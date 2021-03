TUTTI sanno che si possono sostituire le articolazioni dell’anca, del ginocchio o della spalla con delle protesi, ma forse pochi sanno che si può fare la stessa cosa con le piccole articolazioni della mano. Inizialmente

inventate per intervenire in caso di artrite reumatoide, oggi le protesi si utilizzano soprattutto per l’artrosi e per gravi traumi. «In realtà – afferma Vincent Joseph Mazzone, direttore dell’Unità Chirurgia della mano al

Policlinico Gemelli-Ircss – la novità in questo campo non riguarda tanto le protesi, ma le nuove tecnichechirurgiche. Per le protesi interfalangee, che hanno a che fare con le piccole articolazioni delle dita, ci sono

tecniche di impianto che non necessitano di immobilizzazione. In termini pratici questo significa che il paziente con l’aiuto di un fisioterapista può muovere la mano subito dopo l’intervento, che si svolge in

anestesia loco-regionale. A differenza delle vecchie tecniche chirurgiche che prevedevano la sezione di tendini per poter arrivare alle articolazioni, oggi, infatti, con la tecnica di accesso laterale risparmiamo i

tendini flessori ed estensori della mano».

Le protesi più usate sono quelle in silicone e il risultato è nettamente migliore rispetto al passato: il paziente può arrivare anche a chiudere il pugno. «La frontiera

più difficile – precisa Mazzone – riguarda invece l’articolazione del polso. In questo caso, tramite tecniche di stampa 3D e modelli computerizzati, l’obiettivo è impiantare protesi su misura. Si sta lavorando molto in

questa direzione, proprio per riuscire a replicare il movimento perfetto del polso sano».