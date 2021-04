Una risurrezione un po’ in ritardo, ma alla fine è arrivata. Diciamolo senza problemi, Artpop è stato l’album che ha dato una brusca e momentanea frenata all’inarrestabile ascesa di Lady Gaga. I numeri monster dei primi album non sono stati replicati con il disco anticipato da ‘Applause‘ (che però sono oro in confronto alle cifre che fanno adesso il 99% delle popstar). Molti (io in primis) hanno storto il naso ai primi ascolti di Artpop, sicuramente meno infarcito di hit immediate e orecchiabili come quelle contenute in The Fame Monster o Born This Way. Un po’ com’è successo con Bionic, in tanti hanno apprezzato di più il disco anni dopo la sua uscita.

In queste settimane i fan della Germanotta hanno dato vita ad una petizione perché la popstar rilasci presto il tanto chiacchierato volume 2 di Artpop. Le richieste dei Little Monster sono state appoggiate anche da uno dei produttori del disco, Dj White.

.@LadyGaga fans are petitioning for the release of the scrapped #ARTPOP sequel, with the support of its producer, DJ White Shadow: “Continue to get your message to the people in charge. You have the power, don’t give up … I sent LG a text.” Petition: https://t.co/CeJrNLaTLq pic.twitter.com/AYo0cVYwzT — Pop Crave (@PopCrave) April 4, 2021

Artpop torna in classifica, Gaga ringrazia.

Dalle parole ai fatti, i fan di Gaga ieri hanno fatto tornare l’LP della cantante ai vertici della classifica iTunes USA e la popstar di Rain On Me ha ringraziato i suoi piccoli mostri.

“La petizione #buyARTPOPoniTunes per un volume II ha ispirato un enorme calore nel mio cuore. Realizzare questo album è stato come un intervento chirurgico al cuore, ero disperata, sofferente e ho riversato il mio cuore nell’elettronica musica che sbatteva più forte di qualsiasi droga che potessi trovare … Sono caduta a pezzi dopo aver pubblicato questo album. Grazie per aver celebrato qualcosa che una volta sembrava distruzione. Abbiamo sempre creduto che fosse in anticipo sui tempi. Anni dopo si scopre, a volte, gli artisti lo sanno. E così fanno i Little Monsters”.

Dubito fortemente che avremo Artpop II, ma è bello rivedere del buon pop al top delle classifiche. Dimostriamo che il pop non è morto e che abbiamo sete di questa musica.

The petition to #buyARTPOPoniTunes for a volume II has inspired such a tremendous warmth in my heart. Making this album was like heart surgery, I was desperate, in pain, and poured my heart into electronic music that slammed harder than any drug I could find. — Lady Gaga (@ladygaga) April 13, 2021