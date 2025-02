ARTMS e il loro concerto K-POP a Milano [Info e Biglietti]

Le ARTMS, formate dalle ex membri delle LOONA HeeJin, HaSeul, Kim Lip, JinSoul e Choerry, arriveranno in Italia per un’unica data il 8 maggio 2025 al Fabrique di Milano. La loro avventura inizia nel luglio 2023 con la pubblicazione di “Version Up” dalle ODD EYE CIRCLE, dando vita ufficialmente alle ARTMS. Successivamente, HeeJin e HaSeul hanno pubblicato lavori solisti e le ODD EYE CIRCLE si sono esibite con successo in Europa e Nord America.

Nel maggio 2024, la formazione completa delle ARTMS ha lanciato il loro primo album “Dall”, chiudendo una tour mondiale di successo. Questo tour è descritto come un’esperienza unica per i fan, un viaggio immersivo nella narrativa delle ARTMS. La scaletta include brani chiave della loro evoluzione insieme a nuove produzioni, creando uno spettacolo dove passato e futuro si uniscono. Oltre alla musica, il concerto si distingue per la spettacolare produzione scenica, progettata dalle stesse ARTMS.

“Lunar Theory” non è solo un concerto, ma un’esperienza che unisce performance potenti a una trama avvincente, continuando l’epica avventura del gruppo. I biglietti per l’evento saranno disponibili a partire dalle 10:00 di venerdì 28 febbraio su Ticketone.

Data: 8 maggio 2025

Luogo: Fabrique, Milano

Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti, visitare il sito web ARTMS-Strategy.com.