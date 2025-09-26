24.4 C
Da StraNotizie
Artiterapie per la salute mentale: un progetto in Lombardia

“Curare ad Arte”: Le Artiterapie nella cura della fragilità è un progetto avviato da quattro arteterapeute, Chiara Salza, Francesca Arnaboldi, Laura Moretti e Antonella Mundo, attive nel supporto a Enti del Terzo Settore nella provincia di Como.

Il 27 settembre 2025, presso il Teatro San Teodoro di Cantù, avrà luogo un evento coincidente con la giornata europea dell’Arteterapia e la settimana della salute mentale. L’obiettivo è presentare terapie complementari non farmacologiche che impiegano le arti per migliorare il benessere psicologico.

Questa giornata rappresenta un’opportunità per un confronto proficuo tra vari ambiti di applicazione e mira a garantire una maggiore chiarezza professionale, tutelando così gli utenti e le loro famiglie contro possibili pratiche non autorizzate. Il progetto intende stimolare un cambiamento reale nella vita delle persone e contribuire a una cultura della salute mentale più informata.

Il processo che ha ispirato l’iniziativa sottolinea l’importanza della responsabilità e della consapevolezza delle proprie risorse e limitazioni. Collaborando con quattro enti locali – A.S.V.A.P. 6, Villa San Benedetto Menni, I Fiori di Oltre Il Giardino e Mongolfiera ODV – il progetto ha creato una rete tra arteterapeute, operatori e utenti, rendendo questi ultimi parte attiva del percorso.

L’evento includerà convegni e laboratori artistici, con una mostra delle opere realizzate dagli utenti, allestita anche il 10 ottobre ad Albese con Cassano e il 12 ottobre a Como e Mariano Comense. La mostra sarà itinerante, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio in questo importante progetto di cura.

INFO: “Curare ad Arte”: Le Artiterapie nella cura della fragilità, 27.9.2025, Teatro San Teodoro, Via Eugenio Corbetta 7, Cantù (CO). Contatto: Chiara Salza – [email protected].

