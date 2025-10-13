19.7 C
Artisti italiani dopo i 50: la musica oltre i social media

Negli ultimi anni, molti artisti oltre i 50 anni continuano a fare musica, nonostante la crescente attenzione del mercato verso i giovani. Tra questi c’è Gennaro Fasano, un cantautore pugliese con oltre trentacinque anni di esperienza. La sua carriera è caratterizzata da esibizioni su palchi di ogni tipo, dalle navi da crociera ai festival con nomi noti della musica italiana. Fresco del suo nuovo singolo “Noi Due”, pubblicato da Monocroma, Fasano riporta l’attenzione su chi, come lui, non ha mai smesso di suonare e creare.

“Noi Due”, arrangiato da Rossano Eleuteri, è una ballata romantica che celebra un amore duraturo. Fasano utilizza la canzone per raccontare una storia semplice ma significativa, esprimendo l’importanza della musica al di là dell’ageismo. L’artista afferma: «Ho sempre creduto che la musica non fosse questione di età, ma di verità. Non cercando i numeri, ma trasmettendo ciò che ha vissuto, Fasano offre un punto di vista diverso rispetto a chi insegue il virale».

L’album, che fa parte di un percorso costante di scrittura e auto-produzione, ha anche radici profonde nella musica italiana grazie alla collaborazione con Eleuteri, noto per il suo lavoro con artisti iconici. Fasano, nel suo cammino musicale, continua a sfidare le aspettative riservate agli artisti della sua generazione, dimostrando che la passione per la musica non ha tempo e può raccontare storie che meritano di essere condivise.

