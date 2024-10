Artisti internazionali in primo piano a Abilmente Vicenza

La prossima edizione di Abilmente si svolgerà a Vicenza dal 17 al 20 ottobre, presso il quartiere fieristico. L’evento, organizzato da Italian Exhibition Group, metterà in evidenza la creatività internazionale attraverso opere di vari artisti. Un’importante partecipazione sarà quella dell’Associazione delle Quilters Svizzere PatCHquilt, che conta quasi 700 socie ed è membro dell’European Quilt Association (EQA). Questa associazione festeggerà il suo 35° anniversario con una mostra collettiva, Round Bobbin, che presenterà quasi 400 opere. Ogni pezzo è composto da 35 mattonelle realizzate con materiali tradizionalmente regalati durante gli anniversari di matrimonio, come carta, argento, oro e corallo. Le mattonelle, disposte in fila, formano strisce di 3,5 metri, ricche di colori e applicate su vecchie bobine di legno.

Inoltre, l’associazione milanese Sul filo dell’Arte renderà omaggio alla famosa artista francese Niki de Saint Phalle, nota per le sue sculture colorate e di grandi dimensioni. Questo tributo consisterà in una mostra collettiva dedicata alle iconiche Nanas, figure rappresentative della femminilità e della vitalità. La mostra offrirà una rara occasione di osservare reinterpretazioni contemporanee di queste opere emblematiche, realizzate in filato.

Abilmente si propone così come una piattaforma per l’espressione artistica e il confronto culturale, portando alla luce la ricca varietà di tecniche e stili nel mondo del quilting e dell’arte tessile. Questo evento celebra non solo il 35° anniversario di un’associazione ma anche il ruolo delle donne nell’arte, attraverso la reinterpretazione di figure storiche come quelle di Niki de Saint Phalle. La manifestazione rappresenta quindi un’importante occasione per gli appassionati di arte e creatività, nonché un’opportunità per scoprire nuove tendenze e ispirazioni nel panorama artistico internazionale. La sinergia tra diverse associazioni e artisti promette di rendere Abilmente un evento memorabile e ricco di significato per tutti i partecipanti.