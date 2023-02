artisti e canzoni più ascoltate

Dal 2013 a oggi, dieci anni di streaming musicale con Spotify in Italia: ecco le classifiche degli artisti più ascoltati.

Una piccola grande rivoluzione è approdata in Italia nel 2013. Prima di allora, la fruizione della musica nel nostro paese avveniva attraverso vinili, CD o il download di mp3 con cui riempire il proprio iPod. Tutto questo prima dell’arrivo di una piattaforma destinata a cambiare per sempre l’industria musicale: Spotify. Inventata nel 2006 da un gruppo di innovatori capitanato da Daniel Ek, compie quest’anno i primi dieci anni nel nostro paese. Un decennio che ha regalato il successo a tantissimi artisti, diventati delle vere e proprie star grazie anche a questo strumento straordinario di diffusione della musica.

10 anni di Spotify

Se la musica italiana è cresciuta moltissimo, a livello di numeri e di ascolti in tutto il mondo, lo deve anche alla piattaforma, che ha registrato un incremento del 1200% del numero di stream globali delle canzoni italiane, arrivate a 22 miliardi nel 2022, contro i soli 180 milioni del 2013. Un trend di crescita inarrestabile che fa di Spotify il volano di una rivoluzione che ha cambiato per sempre non solo il modo di fruire la musica, ma anche la portata delle canzoni pubblicate dai nostri più importanti artisti, sempre più apprezzate anche all’estero.

Spotify

Numeri importanti di cui hanno beneficiato moltissimi artisti nel corso degli anni, con una crescita costante che ha premiato, ad esempio, negli ultimi tempi giovani talenti come Blanco, Rhove e Ariete. Ma chi sono stati gli artisti più ascoltati in assoluto in questi primi dieci anni di Spotify?

Le classifiche dei primi dieci anni

Per festeggiare questi straordinari dieci anni di carriera, Spotify ha reso noti i dati di ascolto di questo primo importante decennio, per svelare chi siano stati gli artisti e le canzoni più ascoltate in assoluto sulla piattaforma svedese.

Questa la top ten 10 degli artisti più ascoltati dei primi dieci anni:

1 – Sfera Ebbasta

2 – Guè

3 – Salmo

4 – thasup

5 – Marracash

6 – Gemitaiz

7 – Lazza

8 – Capo Plaza

9 – Ultimo

10 – Rkomi

Questa la top 10 delle artiste donne più ascoltate:

1 – Madame

2 – Elisa

3 – Alessandra Amoroso

4 – Elodie

5 – Baby K

6 – Ariete

7 – Annalisa

8 – Mara Sattei

9 – Elettra Lamborghini

10 – Giusy Ferreri

Per quanto riguarda le canzoni più ascoltate, invece, troviamo il primo posto Il cielo nella stanza di Salmo davanti a Mi fai impazzire e Notti in bianco di Blanco. Quarto posto per Una volta ancora di Fred De Palma, che precede malibu di Sangiovanni e blun7 a swishland di thasup. Settima Nuovo Range di Rkomi davanti a La musica non c’è di Coez e Tesla di Capo Plaza. A chiudere la top 10 Superclassico di Ernia.