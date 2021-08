Seat Music Awards 2021: artisti, ospiti, date e tutte le informazioni necessarie per lo show condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

I Seat Music Awards 2021 stanno per arrivare. Dopo l’edizione speciale dedicata a i lavoratori della musica andata in scena nel 2020, la più grande festa della musica italiana sarà nuovamente in onda su Rai 1 a settembre, con una doppia data per far sfilare sul palco dell’Arena di Verona i più grandi artisti della nostra musica. Una vera serata di gala che andrà in scena il 9 e 10 settembre in prima serata, anticipata da due show condotti da Nek. Scopriamo insieme tutti gli artisti che comporranno il ricchissimo cast.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso

Seat Music Awards 2021: gli artisti

Grandi nomi di ieri, di oggi e di domani si alterneranno sul palco dell’Arena di Verona per regalarci momenti di grande musica per tutti i gusti: pop, rap, rock e tanto altro ancora. Questo il cast completo annunciato nel mese di agosto:

– Claudio Baglioni

– Ligabue

– Zucchero

– Fiorella Mannoia

– Il Volo

– Mahmood

– Takagi e Ketra con Giusy Ferreri

– Alessandra Amoroso

– Emma

– Annalisa

– Colapesce e Dimartino

– Noemi e Carl Brave

– Diodato

– Gigi D’Alessio

– Loredana Bertè

– Sangiovanni

– Marco Mengoni

– Marracash

– Achille Lauro

– Madame

– Boomdabash

– Baby K

– Francesca Michielin

– Samuel

– Elettra Lamborghini

– Irama

– Ernia

– Blanco

– Aka7even

– Deddy

– Rkomi

– Fred De Palma e Anitta

– Il Tre

– Arisa e gli Autogol

– Massimo Pericolo

– Psicologi

– Mecna

– Emis Killa e Jake La Furia

– Shade

– Capo Plaza

– Mara Sattei

– Gué Pequeno

– Mace

– Shablo

– Random

Di seguito il video di Pezzo di cuore di Emma e Sandrina:

Gli ospiti dei Music Award 2021

Ma non mancheranno anche personaggi dello spettacolo al di fuori del mondo della musica. Sul palco dell’Arena sfileranno infatti anche Eleonora Abbagnato, Lillo, Giorgio Panariello, Marco Giallini, Pio e Amedeo, Alessandro Siani e Alessandro Cattelan, principale candidato ad oggi alla conduzione dell’Eurovision.

Spazio poi a Maria De Filippi e Amadeus, che celebreranno i record raggiunti rispettivamente dalla ventesima edizione di Amici e da Sanremo 2021. Mentre Ligabue presenterà in anteprima il progetto È andata così con Stefano Accorsi, a settembre in partenza su RaiPlay.