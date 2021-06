Un anno fa il gossip sul famosissimo cantante paparazzato con un uomo e adesso un nuovo gossip estivo a tinte rainbow. Stando a quanto si legge sul settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, un famoso artista fidanzato con una donna sarebbe stato beccato in bagno con un bel tecnico.

“Questo ragazzo se lo contendono maschi e femmine. Vive un momento d’oro dal punto di vista della carriera, però si sente confuso. L’artista piace molto sia ai ragazzi sia alle ragazze, solo che non ha ancora scelto da che parte stare.

Chiusa la storia con un giovane modello, sta provando a frequentare una vecchia amica. – riporta blogtivvu – Il punto è che lei lo ha beccato in bagno con barbuto tecnico del suono. Volete un aiutino: possiamo dirvi che non sempre i soldi fanno la felicità“.

Praticamente la trama di un cinepanettone versione gaia o di un video della MEN.



Non solo l’artista dall’ormone infuocato.

Ma vip a parte, il gossip arcobaleno più trash resta quello del 2019, quanto uno sposto è stato sorpreso a festeggiare in modo bislacco.

“Sono un cantante e lavoro spesso nei matrimoni. Vi racconto cosa è successo ad un matrimonio in Abruzzo. Non si trovava più lo sposo. Stavano per far uscire la torta, ma lui non era da nessuna parte. Qualcuno pensava addirittura che non stesse bene.

Un parente della sposa l’ha trovato in bagno con un il suo migliore amico. Ma non erano a parlare, facevano roba e avete capito tutto. Non c’è nulla di male a farlo tra uomini sia chiaro. Però se ti sei appena sposato con una donna e ti fai beccare in bagno con un tuo amico non va bene. C’è qualcosa che non va. Per fortuna mi hanno pagato lo stesso, la festa non è finita a mazzate, nessuno si è picchiato, ma la sposa si è messa a piangere e anche lui non stava messo tanto bene. Mai capitata una cosa del genere in tanti anni di attività”.