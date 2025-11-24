Artigiani indiani trasformano pneumatici in accessori sostenibili

Artigiani perseguitati a Mumbai stanno trasformando vecchi pneumatici in accessori sostenibili amati dalle celebrità. Quando Rihanna si è seduta su una striking black ‘flap chair’ alla fiera di design Design Miami, l’immagine è diventata virale. La scelta della pop star non era solo una questione di stile, ma portava con sé la storia di Chamar Studio, un collettivo di design proveniente dagli slum di Mumbai.

I Dalit, storicamente etichettati come “intoccabili”, occupavano il gradino più basso della gerarchia delle caste indiane. Esclusi dall’istruzione e dalla vita pubblica, molti erano confinati a lavori di basso status. Sebbene tale discriminazione sia stata abolita dalla costituzione indiana, il pregiudizio continua. Il fondatore di Chamar Studio, Sudheer Rajbhar, un artista Dalit, ricorda di essere stato insultato con il termine “Chamar” da bambino, ma oggi abbraccia la parola che un tempo lo degradava, utilizzandola per la sua arte.

Chamar Studio è nato quando i divieti di macellazione delle vacche hanno iniziato a diffondersi in India. Per molti Dalit che dipendevano dal commercio della pelle per sopravvivere, la legge ha tagliato l’accesso alle materie prime e ha distrutto i mezzi di sussistenza. La comunità Chamar non poteva più lavorare con la pelle animale, quindi hanno introdotto il riciclo della gomma come alternativa sostenibile, trasformando la necessità in possibilità creative.

Oggi, gli artigiani di Chamar Studio trasformano pneumatici e tubi interni in borse, scarpe e mobili resistenti e impermeabili che sembrano e si sentono come pelle, ma sono cruelty-free e ecocompatibili. Il modello di Chamar Studio consente agli artigiani di rimanere radicati nei loro quartieri, assegnando compiti creativi, raccogliendo prodotti finiti e fornendo salari equi, dividendo i profitti e assicurazioni sanitarie attraverso la Chamar Foundation. L’obiettivo è rendere visibile l’identità Dalit nelle gallerie, nei musei e nell’immaginario globale, trasformando rifiuti in arte e insulto in orgoglio.