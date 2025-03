Artigianato e innovazione: la qualità del made in Italy in mostra a Casaidea 2025

La primavera è imminente e con essa cresce la voglia di rinnovare gli spazi abitativi. Per capire le nuove tendenze, dal 22 al 30 marzo, alla Fiera di Roma torna Casaidea, giunta alla sua 50a edizione, organizzata da MOA Società Cooperativa. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico per tutti i nove giorni della manifestazione, dove visitatori possono scoprire novità pregiate e ricevere consulenze sulla progettazione degli interni.

Le parole chiave per l’arredamento sono comfort e design, con focus sulla sostenibilità attraverso l’uso di materiali eco-friendly e ceramiche a basso impatto ambientale. Le tonalità popolari includono colori naturali come terracotta e verde salvia, affiancati da tonalità “preziose” come il verde smeraldo e il blu zaffiro.

Nel settore esterno, si propone un’arredamento che si integra con la natura, creando spazi relax con colori terrosi. Presenti anche materiali pregiati come ceramiche e finiture in bronzo. Tra le novità, Riflessi presenta la madia Cross, con angoli smussati e un design moderno. Anche i tavoli Shangai ed Enea esemplificano l’incontro tra innovazione e artigianato.

L’azienda Ceramica Cuore mostra piani in pietra lavica decorati a mano, mentre Decorazioni Aurora introduce il Neolith, un tavolo da giardino innovativo. Horgonic propone amplificatori audio vintage con connettività wireless, unendo estetica e tecnologia.

Infine, per il benessere domestico, è disponibile una spa idromassaggio portatile, leggera e facilmente installabile, che offre un’esperienza di relax unica. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito casaidea.com.