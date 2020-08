Un challenge di scultura contro la ‘fuga di scalpelli’. I giovani artisti di tutto il mondo tornano a ‘scolpire’ l’arte a Pietrasanta (Lucca) per creare un progetto di arredo urbano funzionale alla città. Lavoreranno e dormiranno per dieci giorni a fianco delle loro creazioni in progress, nel cuore della capitale internazionale della lavorazione artistica del marmo e del bronzo e dell’arte contemporanea, i 10 giovani artisti selezionati che hanno risposto alla call del challenge ‘Marble Bench’ promosso dalla Fondazione Centro Arti Visive con il patrocinio del Comune di Pietrasanta.

