ARTIE 5IVE presenta il nuovo album “LA BELLA VITA”, in uscita il 28 marzo

A due anni dall’esordio con “ASPETTANDO LA BELLA VITA”, Artie 5ive annuncia l’uscita del nuovo album “LA BELLAVITA”, prevista per il 28 marzo. La notizia è stata accompagnata da un trailer cinematografico e da sei copertine che simboleggiano diversi aspetti della “bella vita”: Via dell’Amore, Via del Sacrificio, Via del Denaro, Viale dei Giardini, Via delle Radici, e la copertina ufficiale. Artie 5ive è uno dei principali rappresentanti della scena rap italiana contemporanea, vantando 9 Dischi di Platino, 12 d’Oro e oltre 3,5 milioni di ascoltatori mensili. Ha costruito la sua carriera con significative collaborazioni, includendo artisti come Capo Plaza, Guè, Ghali, Lazza, e Bresh, utilizzando una narrazione che fonde la realtà della strada con la ricerca di un riscatto personale.

Nato a Milano nel 2000 da origini italo-sierraleonesi, Artie 5ive, il cui vero nome è Ivan Arturo Barioli, ha scelto il suo nome d’arte ispirandosi al secondo nome di famiglia e alle cinque vie principali del quartiere Bicocca. Con “LA BELLAVITA”, l’artista conferma il suo ruolo di protagonista nella nuova generazione rap, combinando autenticità e ambizione.

