ARTIE 5IVE conquista la #1 nella classifica italiana album e formati fisici

Artie 5ive raggiunge immediatamente la vetta della classifica italiana degli album e dei formati fisici Fimi-GfK con il suo debutto discografico, LA BELLAVITA. Nel 2023, il rapper aveva già ottenuto un buon successo con il progetto Motivation 4 the Streetz insieme a Rondodasosa, dove debuttò alla quarta posizione. Attualmente, Artie supera il precedente primo classificato OLLY con TUTTA VITA e si piazza davanti a FRANCO126, che entra al terzo posto con FUTURI POSSIBILI. Altre nuove entrate nella top ten includono ARIANA GRANDE alla settima posizione con ETERNAL SUNSHINE DELUXE: BRIGHTER DAYS AHEAD e i NEGRITA all’ottavo con CANZONI PER ANNI SPIETATI. Tra le nuove uscite al di fuori della top ten, si segnalano ROBY FACCHINETTI & STEFANO D’ORAZIO con PARSIFAL – L’UOMO DELLE STELLE al quindicesimo posto, MUMFORD & SONS con RUSHMERE al quarantunesimo e ALEX WARREN con YOU’LL BE ALRIGHT, KID all’ottantadue.

Per quanto riguarda i singoli, non ci sono variazioni in vetta: OLLY continua a mantenere la numero uno con BALORDA NOSTALGIA, seguito da GIORGIA con LA CURA PER ME e ACHILLE LAURO al terzo posto con INCOSCIENTI GIOVANI. Artie 5ive con LA BELLAVITA non solo conquista la vetta della classifica degli album, ma debutta anche al primo posto tra i formati fisici, confermando il suo successo nelle varie classifiche della musica italiana.