Articolo 31, Un bel viaggio: il significato del testo della nuova canzone del gruppo di J-Ax e DJ Jad.

La prima volta sarà indimenticabile per gli Articolo 31. Il gruppo formato dal rapper J-Ax e da DJ Jad non solo è tornato insieme, ma ha deciso di riunirsi per un evento davvero speciale: il debutto sul palco dell’Ariston, in gara al Festival di Sanremo 2023. I due artisti milanesi si presenteranno con il brano Un bel viaggio, una ballata rap in cui raccontano la loro storia, non senza un briciolo di nostalgia ma arrivando alle splendide emozioni di un ricongiungimento a lungo atteso.

Gli Articolo 31 a Sanremo con Un bel viaggio

Dopo vent’anni, gli Articolo 31 tornano finalmente insieme. Si erano già riuniti per qualche data in un tour di alcuni anni fa di J-Ax. Stavolta la reunion sarà però formalizzata su un palco storico e per una prima volta importantissima: il loro debutto al Festival di Sanremo.

Articolo 31

Un traguardo che le due leggende dell’old school hip hop si sono voluti regalare, e hanno voluto regalare ai propri fan, per celebrare la grandezza di una carriera che, tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, ha cambiato per sempre il mondo della musica rap in Italia.

Il significato di Un bel viaggio

Scritta da Alessandro Aleotti con il fratello Luca (Grido dei Gemelli DiVersi) e Federica Abbate, questa rap-ballad racconta la storia degli Articolo 31, dalla nascita della loro amicizia, i loro primi album, il successo e la separazione, ma anche il ricongiungimento che si è finalizzato proprio in questi giorni per Sanremo 2023.

Un brano intriso di nostalgia, ma anche di speranza e di gratitudine per essere riusciti, con la loro voglia di rivoluzione, la loro gioia e la loro spensieratezza, a lasciare un segno indelebile nel mondo della musica italiana. Questo nonostante quella paura di crescere che ora, finalmente, è stata messa da parte. La favola, diventata preda dello stress, con la maturità è tornata ad essere magari non una favola, ma una splendida realtà. Ed è questo che ha portato a guardarsi indietro e ad avere voglia di raccontare questo bel viaggio.