Articolo 31, nuovo album in arrivo: l’annuncio di J-Ax

J-Ax ha rappato, attraverso una nuova canzone sui social, il ritorno degli Articolo 31 svelando alcuni dettagli (oltre Sanremo).

Ha utilizzato la musica, con delle barre chiare ed esplicite, J-Ax per parlare del grande ritorno degli Articolo 31. Il duo formato da lui e DJ Jad, leggende della musica hip hop in Italia, sarà per la prima volta protagonista a Sanremo, primo passo ufficiale dopo una reunion che aveva avuto luogo solo qualche anno fa per una serie di concerti a Milano. Un progetto importante che verrà completato, dopo la partecipazione sul palco dell’Ariston, anche con un nuovo album.

J-Ax annuncia il nuovo album degli Articolo 31

“Siamo tornati, ancora più incistati, coi muri imballati dai dischi certificati, quindi zero operazione nostalgia“, rappa uno scatenato Alessandro Aleotti a pochi minuti dall’annuncio di Amadeus del ritorno degli Articolo 31 tra i Big del Festival di Sanremo 2023. Nessuna operazione nostalgia, spiega. Gli Aritcolo fanno sul serio e hanno voglia di dimostrare di essere ancora i numeri uno della scena.

J-Ax

E se qualcuno parla li accusa di incoerenza, Ax sceglie di prevenire ogni tipo di critica, sottolineando anzi quanto sia coerente nella sua incoerenza: “Avevo detto mai più con DJ Jad e con Fedez, avevo detto mai più un talent alla tele. La vita poi mi ha detto: coglio*e perché ti blocchi? Lo sai chi non cambia mai idea? Gli ottusi o i morti. Avevo detto mai Sanremo e ci vedremo all’Ariston“.

L’ultima volta degli Articolo

La storia degli Articolo 31 è stata una storia di grandissimo successo. Tra i primi artisti della scena rap milanese a salire alla ribalta nazionale, unendo l’hip hop vecchia scuola con le necessità della musica pop e una spolverata di punk, hanno separato una prima volta le loro strade nel 2006, dopo sette album in studio e nove album in totale.

Tornati insieme una prima volta nel 2018 per i concerti di Ax al Fabrique di Milano per celebrare i suoi primi venticinque anni di carriera, hanno scelto di riunire nuovamente le forze in questo 2022 per tentare l’assalto a Sanremo, con un nuovo album in arrivo, il primo disco di inediti a distanza di vent’anni (l’ultimo, Italiano medio, era uscito nel 2003). Non resta che attendere qualche giorno per avere nuovi dettagli.