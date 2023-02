Articolo 31, nuovo album dopo Sanremo: l’annuncio ufficiale

Gli Articolo 31 confermano l’arrivo di un nuovo album dopo Sanremo: l’annuncio del duo più famoso del rap italiano.

Hanno regalato emozioni. Hanno fatto fare un salto indietro alla generazione (o alle generazioni) cresciuta con le loro canzoni. Si sono commossi e divertiti come matti. Insomma, gli Articolo 31 hanno debuttato a Sanremo con lo spirito giusto, quello che tutti desideravano da loro: non erano lì per vincere, ma per riabbracciarsi e riabbracciare un certo pubblico, nostalgico e irriverente come loro. Ma le emozioni non sono finite lì, sul palco dell’Ariston. Dopo qualche indizio sparso qua e là, è arrivata infatti anche l’ufficialità: J-Ax e DJ Jad pubblicheranno un nuovo album.

Nuovo album in arrivo per gli Articolo 31

Al momento non conosciamo molte informazioni su questo nuovo disco del gruppo milanese. Non c’è una data d’uscita, non c’è un titolo, non c’è una copertina e ovviamente non c’è una tracklist. C’è però la conferma ufficiale, grazie a un post pubblicato sui social da due artisti, che hanno mostrato il contratto firmato con la Sony.

Articolo 31

Accanto a una foto pubblicata sui social, Ax e Jad hanno infatti confermato: “È ufficiale! Arriverà anche l’album. Fateci sentire un urlo per gli Articolo 31! Voi non siete pronti e a quanto pare neanche noi, figuratevi Sony Music, non sanno in che casino si sono cacciati“. Di seguito il loro post:

I concerti degli Articolo

Per ora siamo certi di pochissime informazioni riguardanti il nuovo disco dei rapper, l’ottavo della loro carriera, che arriverà con tutta probabilità a vent’anni di distanza da Italiano Medio del 2003. Sicuramente però all’interno ci sarà spazio per Un bel viaggio, la loro canzone sanremese.

E altrettanto sicuramente potremo ascoltare questa canzone e forse anche altre del nuovo album all’interno di uno dei loro concerti già fissati al Forum, in programma il 18, il 19, il 24 e il 25 maggio nel palazzetto di Assago, uno dei più importanti in Italia.