Articolo 31, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Articolo 31 in tour nell’estate 2023: l’ordine delle canzoni dei concerti estivi del leggendario duo milanese.

Sono stati tra i grandi protagonisti del mondo della musica in questo 2023, e non hanno alcuna intenzione di fermarsi ora. Dopo essere tornati insieme per una storica reunion in vista di Sanremo, gli Articolo 31 hanno regalato ai fan diversi concerti al Mediolanum Forum di Milano, che fino a qualche anno fa per loro era di casa, e si sono tuffati con grande entusiasmo in un ricco tour estivo.

Ma le sorprese non finiscono qui. A breve dovrebbero infatti arrivare notizie ufficiali sul loro nuovo album, già da tempo annunciato, ma ancora nascosto da un velo di mistero. In attesa di saperne di più, ecco la scaletta dei concerti di J-Ax e DJ Jad nell’estate 2023.

Articolo 31 in tour nel 2023

Protagonisti della hit dell’estate di Fedez insieme all’immancabile Annalisa, gli Articolo non stanno solo scalando le classifiche dello streaming e delle radio, ma continuano a regalare grandi emozioni ai propri fan anche dal vivo.

Articolo 31

Il loro tour estivo è iniziato lo scorso 1° luglio da Bellinzona ed è proseguito il 4 luglio a Legnano e il 9 luglio al Collisioni di Alba. Le prime date di un giro di concerti che li porterà davvero in tutta Italia. Ecco il resto del calendario:

– 12 luglio a Brescia

– 14 luglio al Pinewood Festival dell’Aquila

– 16 luglio al Sequoie Music Park di Bologna

– 19 luglio al Rock in Roma

– 21 luglio a Francavilla al Mare (Chieti)

– 22 luglio a Servigliano (Fermo)

– 28 luglio al Villa Bellini di Catania

– 30 luglio a Matera

– 2 agosto a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

– 5 agosto a Palermo

– 10 agosto al Festival di Majano (Udine)

– 12 agosto a Cattolica (Rimini)

– 15 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari)

– 19 agosto a Lecce

– 25 agosto a Romano d’Ezzelino (Vicenza)

– 31 agosto a Prato

La scaletta degli Articolo 31

Non conosciamo i dettagli della scaletta del tour estivo degli Articolo per questo 2023. Non sappiamo ad esempio se ci sarà spazio per il tormentone Disco Paradise. Quel che è certo è che non mancherà il loro brano sanremese, unito a molti classici del loro repertorio. E anche del repertorio da solista di Ax, per non farsi mancare nulla.

Questa la scaletta presentata a maggio al Forum:

– Filosofia del Fuck-Off

– Così com’è

– Non c’è rimedio

– Nessuno

– Un urlo

– La fidanzata

– Gente che spera

– Il funkytarro

– Strada di città 2000

– 2030

– Domani

– Fuck You

– Volume

– Venerdì

– Tranqi funky

– Non è un film

– L’italiano medio

– Domani smetto

– Spirale ovale

– La mia ragazza mena

– Senza dubbio

– Due su due

– Ohi Maria

– A pugni col mondo

– Rap n’ Roll

– Immorale

– Intro

– Ostia Lido

– Maria Salvador

– Io Zak e la tromba

– Senza pagare

– Vai bello

– Un bel viaggio