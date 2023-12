Articolo 31 e Coma Cose: un nuovo singolo insieme

Una cosa bene è in uscita venerdì 8 dicembre.

Per la prima volta, gli Articolo 31 e i Coma Cose hanno collaborato per la realizzazione di un nuovo singolo. “Una cosa bene” è stato annunciato su Instagram dai due gruppi, e sarà disponibile a partire da venerdì 8 dicembre.

Un brano d’amore

“Una cosa bene“, il singolo nato dall’unione inaspettata delle capacità artistiche degli Articolo 31 e i Coma Cose, unisce due realtà musicali apparentemente lontane tra loro: il genere hip-hop degli Articolo 31 e quello alternative/indie dei Coma Cose. L’annuncio è arrivato sui profili social degli artisti.

Nel comunicato stampa che precede l’uscita, a proposito del pezzo, si legge: “un brano d’amore, sull’amore, quell’amore che riconosci solo quando hai la consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni“.

Il testo non è ancora stato diffuso integralmente, ma sono stati resi pubblici alcuni passaggi: “E gli altri che ne sanno/ L’amore cos’è / quando mollano il colpo appena si sclera”, oppure “L’amore da grandi è per pochi/ perché pochi hanno la fortuna di scegliersi ogni giorno“.

Il video della canzone, di produzione Borotalco Tv con Fausto Lama alla regia, sarà pubblicato venerdì 8 dicembre alle ore 14, dopo l’uscita della canzone. Dal comunicato si legge che nella scena compariranno otto coppie sedute su un divano, in un memento di quotidianità. Sullo schermo televisivo, invece, faranno la loro apparizione anche J-Ax, Jad, Fausto e California.

Le ultime attività degli Articolo 31 e dei Coma Cose

Da qualche mese a questa parte, gli Articolo 31 si stanno concentrando sulla preparazione dell’album che segnerà definitivamente il loro ritorno sulla scena musicale, dopo l’esibizione a Sanremo durante la scorsa edizione, e i concerti sold-out.

Nel frattempo, i Coma Cose hanno concluso un tour che li ha portati in giro per l’Italia, ma non solo. Il duo è sbarcato anche negli Stati Uniti, con un’esibizione a Miami ed una a Los Angeles.