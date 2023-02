Articolo 31, album e tour con gli 883? L’annuncio di J-Ax

Un album e un tour insieme per gli Articolo 31 e gli 883: J-Ax svela il suo desiderio e fa sognare i fan.

Sarà la nostalgia degli anni Novanta che ha catturato con qualche anno di anticipo gli Articolo 31, e in particolare J-Ax. L’aveva profetizzata per l’anno 2030 nell’omonima canzone, è arrivata nel 2023. E i fan apprezzano. A quanto pare, infatti, Ax e Jad hanno deciso di regalarsi non solo una grande reunion, con tanto di prima volta al Festival di Sanremo, non solo una serie di concerti in arrivo, non solo un album già in cantiere. Secondo quanto rivelato da Ax a Rtl 102.5 potrebbe infatti arrivare la realizzazione di un suo sogno: un album e un tour con l’amico Max Pezzali e gli 883.

Articolo 31: in arrivo un progetto con gli 883?

Gli anni Novanta sono stati caratterizzati dalla musica italiana da una serie di coppie in grado di raggiungere i vertici della classifica. Tra questi, forse i più amati sono stati proprio Articolo e 883. E per questo motivo Ax vorrebbe riunirli in un unico grande progetto musicale.

Articolo 31

Lo ha confessato lo stesso rapper ai microfoni di W l’Italia, programma di Rtl 102.5: “Sarebbe bello fare un disco e un tour con gli 883“. Per ora nulla di ufficiale, ma solo un’idea che fa battere il cuore a migliaia di fan in tutta Italia. Resta da capire cosa ne penseranno Pezzali e Repetto, ma quasi certamente apprezzerebbero a loro volta un progetto di questo tipo.

Articolo 31: duetto in arrivo anche con le star di Sanremo?

Fermo restando che già qualche anno fa si vociferava di un possibile tour congiunto di Ax e Pezzali, prima della reunion degli Articolo, non è così irrealistico immaginare che quel vecchio progetto possa essere recuperato e in qualche modo ampliato in vista del prossimo anno.

Ma i sogni di Ax non finiscono qui. Nel corso dell’intervista il rapper ha anche rivelato di avere in mente un altro progetto con un iconico duo degli anni Novanta, peraltro già incrociato proprio sul palco dell’Ariston nell’avventura a Sanremo appena terminato: “Noi siamo le Paola e Chiara del rap, prima o poi faremo un pezzo anche con loro“.