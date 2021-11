Arthur Nory con le Olimpiadi di Rio del 2016 è diventato una vera celebrità. L’amicizia (i media parlavano anche di una relazione sentimentale) con Simone Biles, le foto con Tom Daley, le medaglie vinte, le copertine, i messaggi ironici a Zac Efron e anche i rumor sulla sua presunta omosessualità, il 2016 è stato davvero un anno movimentato per il campione brasiliano.

E proprio cinque anni fa un giornalista chiese al ginnasta del suo orientamento, ma lui rispose alla Raz Degan: “Se mi piacciono anche i ragazzi? Non mi interessa quello che dice la gente. Penso alle persone che sono intorno a me, che mi conoscono, che mi amano e loro sanno chi sono. Cerco di circondarmi da persone che vogliono il mio bene per quello che sono davvero. Io so com’è la mia anima e chi sono e non devo dirlo a nessuno se non a chi amo. Solo chi mi è vicino deve saperlo. Questo è ciò che conta“.

Arthur Nory and Tom Daley in one picture. I mean wow just wow 💕💕😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/vgfCu0DnIN — 🇲🇾 (@SalsaRoslan) August 22, 2016

everyone’s talking about Simone Biles and Zac Efron but can we talk about Simone and Arthur Nory 😩💕 pic.twitter.com/KAoqdd52Wz — pamcakes (@paaamtheham) August 17, 2016

Arthur Nory e la dedica al fidanzato.

Adesso le cose sono cambiate, Arthur è fidanzato con João Otávio Tasso (analista di marketing) e per il loro anniversario ha pubblicato una bella dedica.

“Buon anniversario alla persona che impazzisce con me. La frase “in salute o in malattia, nella vittoria o nella sconfitta, nella gioia o nel dolore” non si è mai adattata così tanto come al nostro rapporto. Ed eccoci tutti i giorni a camminare insieme. Grazie per essere sempre al mio fianco. Sarò sempre tuo. Continua ad essere la persona splendida che sei, anche se sei scorpione (sempre bene dare la colpa al segno). Sempre noi insieme. Ti amo”.