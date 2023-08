Artexia Cappellino con Visiera 100% Cotone Baseball cap Cappellino Unisex Regolabile Cappello con Visiera Berretto da Baseball

Cappellino Uomo Donna con Visiera 100% Cotone

Descrizione prodotto

Perché comprare un cappello da baseball?

I cappellini assorbono e bloccano i raggi solari grazie ad un trattamento conferito al tessuto. La tua pelle e i tuoi occhi non sono mai stati così protetti dal sole!Dà un tocco in più al tuo look, il cappello da baseball è ideale come accessorio alla moda per completare un perfetto “urban style“!Potete camuffare qualsiasi “bad hair day”, è un’ottima soluzione per chi ha i capelli lunghi è legarli in una coda di cavallo da far sporgere dal copricapo, dando subito un’aria sportiva a chi lo indossa!In ogni occasione è possibile osare con un berretto e mai passare inosservati scegliendo accuratamente il colore ideale!

Cappellino a 6 pannelli in cotone spazzolato

6 Pannelli

Il cappello da baseball a 6 pannelli è caratterizzato dalla cucitura centrale anteriore che lo rendono resistente e durevole.

Dry-tech

A contatto con la pelle, questa fascia in cotone traspirante assorbe il sudore, disperdere bene il calore rendendolo molto comodo.

Chiusura a Fibbia

Il cappello con chiusura a fibbia in metallo garantisce una vestibilità perfetta per ogni taglia.

Rinforzato

I berretti sono rinforzati sul davanti con buckram o tessuto rigido, che danno loro più struttura ed evitano di fargli perdere la forma quando li togli.

Cappellino da baseball senza scritte o simboli, elegante e sobrio senza alcuna identificazione. E ideale per essere personalizzato con la serigrafia, stampa o il ricamo.

I cappellini da baseball Unisex nascono per essere il segno di appartenenza ad un gruppo o una comunità: scegli il tuo e metti in mostra la tua personalità.

Il Mood Cap Artexia è la collezione adatta per chi cerca uno stile casual. Stile informale, perfetti per i tuoi momenti di relax e tempo libero.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 marzo 2023

ASIN ‏ : ‎ B0BXBDK3WZ

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

Disperde il Calore – Capellino unisex Artexia è stato studiato per disperdere molto bene il calore, in inverno si sente meno il freddo e in estate meno il caldo

100% Cotone

Chiusura: Fibbia

Cappello

Qualità – Il materiale e le cuciture rendono il capellino sportivo molto comodo e resistente nel lungo periodo. Il cappellino base non sviluppa cattivi odori

Chiusura – Abbiamo scelto la chiusura a fibbia metallica per garantire una regolazione pratica mantenendo la giusta regolazione. Il cappello da baseball donna è perfetto per tutti i giorni

Idea Regalo – Comodo, Resistente e Colori Preferiti. Regaliamo un’esperienza di lungo periodo ai nostri cari con il capellino sportivo Artexia!

15,98 €