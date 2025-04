Artevento Cervia presenta il programma della 45ª edizione

Il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia celebra la sua 45° edizione con una serie di eventi significativi, commemorando gli 80 anni dalla Liberazione, i 40 anni dal brano “Cervia’s Kite” di Lucio Dalla, i 10 anni dalla scomparsa di Moira Orfei e gli 800 anni dal Cantico delle Creature di San Francesco. L’Indonesia sarà Ospite d’Onore con una mostra del maestro balinese Kadek Armika, mentre si prevede la partecipazione di artisti e delegazioni da oltre 50 paesi, tra cui i Maori della Nuova Zelanda.

Il festival, che si svolgerà dal 19 aprile al 4 maggio 2025, introduce per la prima volta una mostra intitolata “Balance and Harmony” al Magazzino del Sale e terrà corsi di circo contemporaneo, spettacoli, e laboratori per bambini. Sarà presente anche il super ospite internazionale Connor Doran, finalista di America’s Got Talent, che promuove il messaggio di benessere attraverso il volo degli aquiloni.

Eventi speciali includeranno l’assegnazione del Premio Speciale per Meriti di Volo 2025 ad Arnoldo Mosca Mondadori, e la proiezione del docu-film “A nord di Lampedusa” sul pescatore Vito Fiorino. Il festival mira a promuovere un messaggio di pace, inclusione e salvaguardia dell’ambiente, con particolare attenzione alle tradizioni orientali.

Le attività comprendono il Campionato Italiano di Volo Acrobatico Cervia’s Cup, voli notturni e laboratori di aquilonismo per tutte le età. L’arte e la cultura saranno al centro di questa manifestazione che si propone come un’importante celebrazione della libertà e dei diritti umani, con eventi adatti a tutti e accessibili a ogni tipo di abilità.